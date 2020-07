Canneto in fiamme in una zona impervia di Rosora: al lavoro due squadre dei Vigili del fuoco

Le fiamme sono scoppiate in una zona difficile da raggiungere con i mezzi. Nonostante la complessità dell’intervento, l’incendio è stato spento e non si sono registrate conseguenze per le persone

ROSORA – Un intervento complesso quello che ha interessato i Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi oggi pomeriggio. L’allarme al 115 è scattato verso le 17,30 da parte di alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato le lingue di fuoco alzarsi da un campo di sterpaglie e da un canneto non lontano dalla strada principale. Sul posto sono prontamente intervenute due squadre che hanno riscontrato non poche difficoltà nelle operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza della zona, per via della logistica: l’incendio ha interessato una zona magari non troppo estesa ma piuttosto impervia e difficilmente raggiungibile con gli automezzi. E il rischio era che col passare delle ore le fiamme si propagassero estendendosi anche ai campi vicini.

I pompieri hanno lavorato sodo fino alle 19,15 per circoscrivere il rogo e impedire al fuoco di propagarsi, spegnendo eventuali altri focolai che col calore e la vicinanza alle sterpaglie avrebbero potuto riaccendere l’emergenza. Nonostante la complessità dell’intervento, l’incendio è stato spento e non si sono registrate conseguenze per le persone.

Quello di oggi è l’ennesimo incendio di sterpaglie che si registra in zona. Fondamentale come sempre si rivela la tempestività di chi, notando le fiamme, segnala l’incendio al centralino del 115 permettendo alle squadre di intervenire e contenere i danni.