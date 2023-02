Candele per la Pace, a Jesi l’iniziativa della Consulta

La mattina del 24 febbraio alle 8, su autorizzazione della Diocesi, le campane delle chiese compreso il campanone civico, suoneranno per un minuto per richiamare l’attenzione sull'anniversario dell'invasione in Ucraina

JESI – A un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina la Consulta per la Pace della Città di Jesi aderisce alle molte iniziative di richiesta di pace, rispondendo all’invito del Comitato Promotore Marcia PerugiaAssisi che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio si metterà in cammino in solidarietà con le vittime di questo conflitto.

«A Jesi – fa sapere la Consulta – la mattina del 24 alle ore 8, su autorizzazione della Diocesi, le campane delle chiese compreso il campanone civico, suoneranno per un minuto per richiamare l’attenzione su questo tragico anniversario. Nel pomeriggio alle 17,30, presso la Sala Convegni di Palazzo Bisaccioni, un incontro con Laura Stopponi di Caritas Italiana sarà dedicato agli aiuti che le Caritas ucraine stanno fornendo alla popolazione. A seguire un ritrovo in Piazza della Repubblica con le candele accese per ricordare questa guerra e tutte le tragiche guerre, lontane o dimenticate che continuano a devastare la famiglia umana. Vi aspettiamo numerosi, costruttori di Pace!»