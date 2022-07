Campagna acquisti in Forza Italia, entra la jesina Valentina Vezzali

ANCONA – Campagna acquisti in Forza Italia. Dopo l’addio da parte di esponenti di spicco in seguito alla mancata fiducia al governo Draghi, tra questi Brunetta, Carfagna, Gelmini e Cangini, fa il suo ingresso tra le schiere dei berlusconiani la sottosegretaria allo sport, la jesina Valentina Vezzali.

Il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche e sottosegretario al Mipaaf, parla della campionessa di scherma come di «un valore aggiunto. Sportiva vincente, sottosegretaria competente». Il commissario forzista nel dare il benvenuto a Vezzali sottolinea che «il suo palmares la inserisce di diritto tra gli sportivi italiani più vincenti di sempre e, anche come membro di governo, si sta distinguendo per il grande lavoro che sta portando avanti, gestendo in maniera seria e decisa, le politiche sportive nel pieno di una emergenza così importante».

«Per Forza Italia Marche – aggiunge – questa adesione è motivo di orgoglio, essendo lei nativa di Jesi, ed avendo iniziato proprio nelle Marche la sua carriera sportiva. Speriamo di poterla coinvolgere presto nelle attività di partito, con la consapevolezza che, per il nostro territorio e la nostra attività politica, rappresenta un valore aggiunto».