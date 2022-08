SERRA DE’ CONTI – Mostre, cinema d’animazione, passeggiate esperienziali, musica e teatro: è ricco il cartellone di NotteNera edizione 2022, che dopo Cupramontana approda il 20 e il 21 agosto, a Serra de’ Conti. «NotteNera è entrata a fare parte del tessuto umano e culturale di chi vive in questo territorio – spiega la sindaca di Serra de’ Conti Letizia Perticaroli -. Dall’osservazione delle evidenze del territorio, le reinterpreta attraverso i linguaggi contemporanei. Avere, per la 16esima edizione, questa festa in paese, significa essere aperti alla vita». Le fa da eco l’assessore alla Cultura, Luca Bevilacqua: «Con una visione intelligente e sensibile, NotteNera testimonia la possibilità di una cultura che guidi per un percorso di comunità, come risorsa, come valore».

Il programma di NotteNera a Serra de’ Conti

La giornata del 20 agosto prende avvio con un bis di mostre. Alle ore 18, presso la Chiesa Santa Croce, con la mostra Il mondo di sotto: nata attorno al cortometraggio animato dell’artista Benedetta Sani, riflette sul sotterraneo e l’ignoto non come minaccia ma come possibilità. L’artista dialogherà con la curatrice Carolina Mancini. Alle 18.30 la Chiesa San Michele apre le porte a Roberto Catani, Valerio Giacone e Micol&Mirco e a FLIM FLIPBOOK MARCHE, progetto nato per raccontare le Marche e le sue bellezze attraverso un flipbook – oggetto d’arte a metà tra un prodotto editoriale e il cinema d’animazione. La curatrice Sabrina Maggiori dialogherà con gli artisti. Per il pubblico che dovesse perdersi le presentazioni, le mostre rimarranno aperte anche il 21 agosto, dalle 18 alle 23.

NotteNera ‘22 ospita poi il musicista tra i più ispirati della nuova scena romana, dalla scrittura evocativa e intelligente, e tra gli 8 vincitori di Musicultura 2018: alle ore 19:30, sul Belvedere, il pubblico potrà godersi il concerto al tramonto di Emanuele Colandrea, in tour nazionale per la presentazione del suo nuovo album Belli dritti sulla schiena (FioriRari / distr. Believe).

Alle ore 21.30, piazza Gramsci si farà arena cinema per NottenerAnima, una serata di cinema d’animazione d’autore. Quest’anno la selezione e la cura sono affidate ad Andrea Martignoni, direttore artistico del rinomato festival di animazione Animaphix: presenterà The best of Animaphix ‘21 International Animated Film Festival, insieme ad un ospite speciale, Pete List, e il suo Shame, cortometraggio che NotteNera proietterà in anteprima mondiale.

Sarà proprio Pete List, poi, a segnare un altro appuntamento della serata: ci si sposterà al Belvedere per ascoltare, alle ore 23, il suo concerto di Shahi Baaja (strumento Indiano elettrico) e Human Beatbox: un tuffo in un’atmosfera intima e sensuale con musiche tradizionali arabe e turche, alle quali si mescolano suoni underground della multietnica New York.

Per terminare la giornata, fino alle 2, il Belvedere ospiterà un dj set di musica da ballare direttamente dalle profondità dello spazio, con breakbeat d’altri tempi, elettronica artigianale, musica da cameretta, Dub narcotica e fastidio IDM, a cura di Algen dj.

Sarà il teatro a trainare la giornata del 21 agosto, che si aprirà al pubblico in aperta campagna con una passeggiata sviluppata da NotteNera assieme alla compagnia teatrale Leviedelfool. Pensata sul territorio di Serra de’ Conti, AUT vita sotto gli alberi / Teatro natura trek è un trekking esperienziale che interpreta lo specifico ambiente serrano e coniuga pratiche di propedeutica teatrale con osservazione e percezione. I posti sono limitati, è necessario dunque prenotarsi allo 0731.871739 (dalle 10:30 alle 12:30; dalle 16:30 alle 19:30. Lunedì chiuso).



A chiudere la serata, la compagnia Bartolini/Baronio con la loro speciale formula creativa di redreading – interpretazione sentimentale di un libro -, Un giorno bianco_dove il noi dimora in me. Alle ore 21:30, presso piazza IV Novembre, alcuni ospiti del territorio di Serra de’ Conti saranno al fianco degli attori: la loro presenza farà emergere una voce di comunità, volta a riflettere sull’abitare, sul significato profondo della “casa” e sui luoghi di margine che si fanno spazi di resistenza e di cambiamento.

Saranno disponibili per rifocillarsi un Punto ristoro, a cura di Spunk, in piazza Matteotti, dalle ore 19 e fino alle 24 di sabato (e alle 23 di domenica!) e un Punto Drink, presso il Belvedere, a cura del Parco Verde dalle 19 alle 2 di sabato.

NotteNera è sostenuta dal Comune di Serra de’ Conti e da Capitani Minuterie Metalliche srl, oltre che da più di 30 sponsor dal territorio serrano. «È realizzata grazie ad un team di esperti e resa possibile da tanti volontari che dedicano il proprio tempo ed energie alla sua realizzazione». spiegano gli organizzatori.

Il programma completo e le informazioni sono reperibili sul sito www.nottenera.it, oltre che sui canali social.