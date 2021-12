Jesi, camion perde carico in superstrada. Barra di 3 metri si conficca su auto: giovane miracolato

È successo a Jesi prima dell’uscita per la zona est. Paura per un 30enne al volante di una Fiat Panda

JESI – Una grossa barra, lunga tre metri, gli entra nell’auto e lui è salvo per miracolo. Così un 30enne ha rischiato a vita, oggi pomeriggio, lungo la superstrada 76, all’altezza dell’uscita jesi est. Erano le 13.30 quando un camion ha perso il carico.

Il giovane procedeva in direzione Roma e ha visto il carico vedere davanti a lui. Improvvisamente si è trovato la grossa barra metallica sulla sua traiettoria, investendola. La barra si è infilata sotto il paraurti, vicino al fendinebbia anteriore, lato conducente, entrando per metà sotto i piedi del 30enne che guidava. Prima di colpire lui è stata schivata da un’altra vettura che lo precedeva.

Il ragazzo è immediatamente uscito al primo svincolo di Jesi est, ha parcheggiato e ha chiamato la polizia stradale di Ancona. Al centralino gli avrebbero detto che già diversi automobilisti avevano segnalato ostacoli sull’asfalto schivati in extremis. Il giovane non è riuscito a prendere la targa perché il mezzo pesante era ormai lontano e in zona non ci sarebbero telecamere.

La polizia è intervenuta sul posto e ha verificato quanto successo controllando che non ci fossero altri oggetti pericolosi sulla carreggiata ad alto scorrimento di traffico a quell’ora. Il giovane era molto impaurito.