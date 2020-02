Camion contro auto in via Piandelmedico, una persona all’ospedale

A finire al "Carlo Urbani" di Jesi un 43enne che stava svoltando per entrare nello stabilimento Tre Valli. Sul posto i Vigili del fuoco, la Croce verde e la Polizia municipale per i rilievi del caso

JESI – Si ferma per svoltare ma viene tamponato da un camion e l’auto finisce nel fosso. L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 10 febbraio, intorno alle 8.30, in via Piandelmedico. Sul posto l’eliambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia municipale e la Croce verde.

Ad avere la peggio nel tamponamento un uomo di 43 anni che ha riporatto dolori alla schiena e al collo. È rimasto sempre cosciente. È stato trasportato poi in codice giallo all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi.

Il 43enne, si stava recando all’interno dello stabilimento Tre Valli (direzione da Jesi verso metano) quando è stato tamponato da un camion. Sull’asfalto tracce della frenata del mezzo. Al vaglio della Polizia locale le cause del sinistro. L’auto dell’uomo è finita nel fossetto laterale della carreggiata.