Camerata Picena, ubriaco aggredisce i sanitari e danneggia un’ambulanza

I due operatori della Croce verde sono rimasti feriti nella colluttazione e hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 e 20 giorni.

CAMERATA PICENA – Ubriaco dà in escandescenze e crea scompiglio in strada, molestando i passanti e facendo confusione. Qualcuno chiama il 118, ma il soccorso degenera in una vera aggressione ai sanitari, con danni ingenti all’ambulanza.

È successo ieri sera poco dopo le 21. Doveva essere uno dei tanti soccorsi di routine per le conseguenze di un eccesso alcolico, con trasporto in ospedale dove smaltire la sbornia. Invece al loro arrivo, i sanitari della Croce verde di Jesi si sono trovati di fronte un 38enne falconarese completamente fuori di sé che, alla vista dei sanitari ha reagito con inaudita violenza opponendo resistenza al soccorso.

Rifiutava di salire in ambulanza, così che l’equipaggio della Croce verde ha dovuto chiedere in supporto l’aiuto dei colleghi dell’automedica 118 da Chiaravalle e delle forze dell’ordine. All’arrivo dei rinforzi, sono riusciti a caricare l’uomo in ambulanza ma a quel punto, la reazione violenta: il 38enne ha iniziato a scalciare e picchiare i due operatori della Croce verde – un uomo e una donna – e nella colluttazione, è stato sradicato e lanciato uno strumento che ha raggiunto i due sanitari, ferendoli. Danni anche all’ambulanza.

L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice giallo. I due operatori della Croce verde sono stati costretti a sospendere il turno e farsi medicare al pronto soccorso, facendosi sostituire dal secondo equipaggio. Per i due una prognosi di 10 e 20 giorni. Il mezzo dovrà essere sistemato e riparato. In corso accertamenti da parte dei Carabinieri sulle responsabilità del 38enne falconarese che potrebbe essere denunciato.