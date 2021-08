Camerata Picena, topi d’appartamento in azione a Ferragosto

Per poco i residenti non si sono trovati faccia a faccia con i banditi. I ladri infatti sono stati messi in fuga dal rientro a casa delle vittime

CAMERATA PICENA – A Ferragosto tutti in ferie tranne i ladri, che anzi approfittano proprio delle case incustodite, delle vacanze altrui e del gran caldo che costringe a tenere gli infissi socchiusi. I topi d’appartamento sono entrati in azione nel caldissimo pomeriggio di Ferragosto a Camerata Picena. Hanno preso di mira una palazzina di via Dei Mille, strada cieca senza sbocchi che si dirama dalla via Garibaldi. Hanno tenuto sotto controllo la famiglia residente, per altro appena trasferita nel quartiere, e non appena hanno lasciato l’abitazione, sono entrati in azione.

Sono penetrati all’interno dell’appartamento forzando la persiana di una finestra. L’hanno divelta presumibilmente con un arnese in ferro poi sono sgattaiolati all’interno. Hanno agito tra le ore 18 e le 19, orario in cui l’appartamento era momentaneamente incustodito. Si sono quindi lanciati alla ricerca frenetica di oro e denaro, ma si sono dovuti accontentare di un magro bottino: hanno trovato solo tre braccialetti di bigiotteria di scarso valore commerciale. Non hanno potuto rovistare meglio, disturbati e messi in fuga proprio dai proprietari che stavano rientrando in casa in quel momento.

Sentendo i rumori e temendo di essere scoperti, i ladri sono fuggiti via dalla stessa finestra dalla quale erano entrati. Per pochissimo quindi, residenti e malviventi non si sono trovati faccia a faccia. Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jesi che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini del caso. Grande spavento tra i residenti del paese in allarme per la presenza dei ladri nel quartiere. E se l’attenzione dopo l’episodio si è ovviamente alzata, resta sempre valido l’appello della segnalazione tempestiva al 112 in caso si avvistino movimenti strani di persone vicino alle abitazioni o di auto sospette.