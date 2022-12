Camerata Picena, trovato con l’hashish in casa: arrestato un 35enne

In casa l'uomo aveva hashish e marijuana oltre a denaro contante in banconote di piccolo taglio

CAMERATA PICENA – Lo hanno trovato con la droga in casa. Arrestato un 35enne originario di Chiaravalle ma residente a Camerata Picena in frazione Cassero. L’uomo, attualmente disoccupato, abita da solo. Venerdì è scattato il blitz dei Carabinieri della Tenenza di Falconara che hanno sottoposto a perquisizione domiciliare l’abitazione dell’uomo.

I sospetti degli inquirenti erano che per vivere svolgesse attività di spaccio, anche considerando il suo tenore di vita non proprio in linea con la disoccupazione. Infatti nella disponibilità del 35enne sono stati rinvenuti 79 grammi di hashish custoditi in barattoli e 0,7 grammi di marijuana. In cucina, trovato anche un coltello usato per tagliare lo stupefacente come si desumeva dai residui di droga rinvenuti sulla lama. I militari, durante la perquisizione domiciliare, hanno anche trovato del denaro contante (770 euro) in banconote di piccolo taglio, ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio.

Dall’analisi del telefono cellulare in uso al 35enne sono spuntate delle chat nell’applicazione di messaggistica “whatsapp” scambiate con tre noti spacciatori della zona con i quali il 35enne intratteneva conversazione e rispondeva a un invito a portare i «bomboloni». Chat che, per sua natura e per le persone coinvolte nella conversazione, non ha convinto gli investigatori. Il 35enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ancona per la convalida dell’arresto. Il Pubblico ministero dottor Giovanni Centini ha chiesto la misura degli arresti domiciliari, l’avvocato difensore ha richiesto i termini a difesa. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la presentazione quotidiana del 35enne alla Polizia giudiziaria, rinviando l’inizio del processo al prossimo 10 gennaio.