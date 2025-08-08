Alla Camera la “Marcia per il Clima, la Pace e l’Agenda 2030”: 17 camminatori per 17 obiettivi, da Castelplanio a Roma

Andrea Garbini, imprenditore di Castelplanio da tempo impegnato nella sostenibilità ambientale, ha annunciato la marcia per il clima per l'Obiettivo 13. Associazioni, movimenti, imprese, singole cittadine e cittadini sono invitati a unirsi al cammino o a sostenerlo

ROMA – Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati si è tenuta ieri 7 agosto la conferenza di presentazione ufficiale della “Marcia per il Clima, la Pace e l’Agenda 2030”, un’iniziativa nazionale che unirà simbolicamente il Centro Italia – dalle Marche a Roma – nel segno dell’impegno per lo sviluppo sostenibile, la giustizia sociale e la transizione ecologica.

Promossa dall’associazione H-EARTH Mani e Cuore nell’ambito del progetto Obiettivo13, la marcia si svolgerà dal 13 al 22 settembre 2025, con 17 marciatori, ognuno in rappresentanza di uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Il percorso partirà da Castelplanio, attraversando Umbria e Lazio, per concludersi a Roma – Porta Pia, con due giornate finali di eventi pubblici, approfondimenti e incontri istituzionali (21 e 22 settembre).

La marcia sarà molto più di un cammino: sarà un segnale forte, un atto collettivo di responsabilità civile per risvegliare le coscienze sul collasso climatico, e al tempo stesso un esempio concreto per le giovani generazioni, affinché comprendano che il cambiamento nasce dal coraggio di mettersi in cammino, insieme. Un gesto visibile, contagioso, che vuole ispirare chi ancora crede che un futuro sostenibile sia possibile, ma non garantito.

«Sarà un cammino di ascolto e confronto – ha dichiarato Andrea Garbini, presidente dell’associazione H-EARTH – che porterà l’Agenda 2030 fuori dai convegni e la rimetterà in strada, tra la gente, dove deve stare».

All’incontro hanno partecipato anche Niccolò Musmeci, Francesco Mancini e Valentina Di Vito, in rappresentanza rispettivamente della Federazione dei Giovani Socialisti (FGS) e del movimento Eumans, tra le prime organizzazioni ad aderire con entusiasmo all’iniziativa, insieme a OIPA Italia. Le loro voci porteranno alla marcia proposte innovative su lavoro, democrazia, partecipazione, decarbonizzazione e diritti di tutti gli esseri viventi.

L’onorevole Eleonora Evi, deputata del Partito Democratico, ha annunciato la sua adesione rappresentando il Goal 2 dell’Agenda 2030, “Sconfiggere la fame”. Una scelta tutt’altro che simbolica: «È tempo di ripensare profondamente i nostri sistemi agroalimentari globali, per renderli davvero sostenibili sotto ogni profilo: ambientale, sociale, economico», ha dichiarato.

Lo stesso Andrea Garbini sarà il portavoce dell’Obiettivo 13, quello che ha dato origine al progetto: «Lotta contro il cambiamento climatico, il fondamento stesso della possibilità di vita su questo Pianeta».

Mattia Da Re, coordinatore del progetto Obiettivo13, rappresenterà invece il Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide, un tema più che mai urgente: «Le guerre in corso e le tensioni sociali globali ci impongono di costruire istituzioni inclusive e resilienti, capaci di garantire diritti e giustizia per tutti».

La marcia, che avrà le spese di viaggio interamente coperte dall’associazione promotrice, è aperta a nuove adesioni: associazioni, movimenti, imprese, singole cittadine e cittadini sono invitati a unirsi al cammino o a sostenerlo.

Per informazioni www.obiettivo13.it