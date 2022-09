Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Jesi: il saluto del sindaco Fiordelmondo

JESI – Cambio al vertice della 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶 di Jesi. Il Maggiore Simone Vergari lascia Jesi dopo quattro anni e mezzo di comando, destinato a un importante incarico al Comando Tutela Agroalimentare di Roma. Al suo posto, si insedia oggi il Capitano Elpidio Balsamo, proveniente dalla Compagnia di Fossano che ha guidato dal 2017. Questa mattina in Comune i due ufficiali sono stati salutati dal 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼.

Al Maggiore Vergari, il sindaco ha espresso un sincero ringraziamento per il «prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida della Compagnia», formulando i migliori auguri per il nuovo incarico a cui è stato assegnato. Auguri di buon lavoro anche al Capitano Balsamo a cui ha dato il benvenuto a nome della città, rinnovando l’impegno per una piena collaborazione a servizio della comunità tutta.