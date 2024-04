Cambio della guardia alla guida della Tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano

FABRIANO – Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza a Fabriano. Il Capitano Martino Marzocca sarà il nuovo Comandante, in sostituzione del Sottotenente Gennaro Pietroluongo che si accinge a lasciare il servizio attivo nel Corpo. L’Ufficiale uscente, nel triennio di comando prestato nella città di Fabriano, ha diretto, tra l’altro, numerose e complesse indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona, nel settore dell’evasione, delle frodi fiscali ed extra-tributario a coronamento dei 39 anni di servizio prestati onorevolmente nel Corpo. Il neo Comandante, trentenne, originario di Bari, ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2013 al 2018, è laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, in Giurisprudenza ed ha conseguito un Master di secondo livello in Diritto Tributario e consulenza d’impresa; ha già prestato servizio in Campania e, quale Ufficiale Istruttore, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila. La Tenenza di Fabriano svolge attività operativa di polizia economico-finanziaria nei confronti di aziende, industriali e commerciali, nonché di lavoratori autonomi, che insistono oltreché a Fabriano anche nei Comuni di Arcevia, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico.

Il passaggio di consegne

Nel corso della cerimonia di passaggio delle consegne tenutasi presso il Reparto, il Comandante Provinciale di Ancona, Gen. B. Carlo Vita, ha formulato un fervido ringraziamento al Sottotenente Pietroluongo per il servizio prestato ed i risultati raggiunti; al Capitano Marzocca è invece andato l’augurio per il nuovo incarico, che svolgerà congiuntamente a quello di Comandante della Compagnia di Falconara Marittima, oltre all’auspicio di conseguire nuovi ed altrettanti brillanti traguardi.