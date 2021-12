Jesi, il calendario 2022 della Croce Verde distribuito nei centri commerciali

Sabato 4 dicembre prende il via la distribuzione del calendario solidale della Croce Verde di Jesi

JESI – Con Natale e Capodanno che si avvicinano, è tempo di calendario 2022 e solidarietà. Sabato 4 dicembre prende il via la distribuzione del calendario solidale della Croce Verde di Jesi. Appuntamento per tutto il weekend al Centro commerciale Sì con Te “Torrione”. Sabato 11 e domenica 12 dicembre ci si trasferisce invece al Centro commerciale La Fornace. Infine sabato 19 e domenica 19 dicembre al Centro commerciale Coop.

Anche in questa emergenza Covid la Croce Verde è stata in prima linea e ha affrontato e sta affrontando spese importanti. I calendari 2022 fanno parte dell’iniziativa per la raccolta fondi. Sostenere la Croce Verde è sostenere anche se stessi e l’intera comunità.