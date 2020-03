Serie D, slitta tutto al 15 marzo

Slitta integralmente a domenica 15 marzo, che avrebbe in realtà dovuto vedere fermo il campionato per la partecipazione della Rappresentativa al Torneo di Viareggio, la giornata del girone F del torneo di Serie D che si sarebbe dovuta disputare domenica prossima 8 marzo. Questa la decisione del Dipartimento Interregionale della Lnd dopo gli ultimi sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

«Il Dipartimento Interregionale, vista l’ordinanza n. 3 del 3/3/2020 del Presidente della Regione Marche emanata quale misura in materia di contenimento e questioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, DISPONE il rinvio di tutte le gare del Girone F, ivi compresa la gara San Marino/Vastogirardi già rinviata all’11.3 p.v., in programma domenica 8 marzo 2020 (27^ giornata), a domenica 15 marzo 2020 alle ore 14,30. Con riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente».

Slittano dunque di una settimana, ad oggi, Recanatese– Atletico Terme Fiuggi, Matelica– Avezzano, Real Giulianova- Campobasso, Montegiorgio– Jesina, Vastese- Pineto, Olympia Agnonese- S.N. Notaresco, Chieti- Sangiustese, Porto Sant’Elpidio– Tolentino e Cattolica San Marino- Vastogirardi.