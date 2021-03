Calcio, riparte l’Eccellenza e la Jesina annuncia Alessandroni e Campana

JESI – «La Jesina Calcio comunica di aver tesserato l’attaccante Lorenzo Alessandroni classe 1994 e il centrocampista Marco Campana classe 1995. Da lunedì si metteranno a disposizione di Mister Strappini». Così la società leoncella, nel momento in cui il campionato di calcio di Eccellenza si appresta a riprendere– da zero e con una nuova formula- il via: domenica 11 aprile si comincerà col derby, casalingo, con l’Anconitana.

La Jesina 2020-21 sulla tribuna del Carotti

Quello di Alessandroni, che aveva iniziato questa annata all’Osimana in Promozione- torneo che non riprenderà- è un ritorno: il giocatore alla Jesina aveva già fatto bene in Serie D nella stagione 2015-16, allenatore Bugari. Poi per lui una serie di campionati fra Eccellenza e Promozione con Biagio Nazzaro Chiaravalle, Vigor Senigallia e Camerano andando sempre in doppia cifra di gol.

Arriva da un primo scorcio d’annata in Promozione, al Chiesanuova, anche Campana. Nel suo percorso calcistico le stagioni, sempre in Promozione, con Maceratese e Osimana oltre che in D, da avversario della Jesina, al Castelfidardo.