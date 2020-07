Calcio, la Jesina ufficializza Enrico Mistura in difesa

JESI – La Jesina ufficializza al centro della difesa l’innesto di Enrico Mistura. «La Jesina Calcio dà il benvenuto al giocatore Enrico Mistura, difensore centrale classe ’95, negli ultimi 5 anni sempre in categoria» è l’annuncio del direttore generale e sportivo Gianfranco Amici. Fanese, Mistura ha alle spalle le annate in Eccellenza con Atletico Gallo Colbordolo e Fossombrone, dopo il vivaio e qualche presenza in serie D nelle file del Fano.

Il neo leoncello Enrico Mistura

Inoltre la società leoncella ha annunciato gli arrivi del centrocampista classe ‘99 Edoardo Moretti, ex Fabriano Cerreto e Camerano in Eccellenza oltre che, da under, Sangiustese in D, e il ritorno nei ranghi di Nicola Anconetani, terzino sinistro ’98. Fratello del portiere Giovanni, dopo le annate da titolare under in D alla Jesina era, nelle ultime stagioni, passato per le esperienze in Promozione con la Biagio Nazzaro Chiaravalle e in Prima categoria con il Borgo Minonna.

Secondo il tecnico Marco Strappini: «Naturalmente con i soliti paletti, e sul presupposto che si tratti dei profili adatti per quelli che sono i nostri programmi, ancora qualcosa potrebbe arrivare nei prossimi giorni».

La società leoncella è inoltre intervenuta sulla questione dello stadio Carotti. «La Jesina Calcio – fa sapere via social il sodalizio leoncello – a tutt’oggi non ha subito alcuno sfratto o allontanamento dallo Stadio Carotti, tutt’altro sta trattando con i diretti interessati nuovi accordi di utilizzo dell’impianto sportivo. Allo stato di fatto è vero che la Jesina Calcio ha rinunciato a febbraio al diritto di rinnovo per la gestione dello Stadio in quanto divenuto troppo oneroso. Ed è vero che ha ottenuto una proroga ufficiale dal Comune a rimanere fino al 31 luglio nei locali attualmente utilizzati così come che, confrontandosi con il Comune, sta chiudendo positivamente un accordo di utilizzo dei medesimi locali».

Afferma poi la Jesina: «Anche a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme di utilizzo e sicurezza post pandemica, l’impianto necessita di adeguamenti strutturali di manutenzione straordinaria che sono di competenza del Comune. La Jesina a tutt’oggi sta programmando con tranquillità l’utilizzo dello Stadio Carotti per le proprie necessità sportive in modo da poter affrontare con la massima serenità il prossimo anno calcistico».