Tommy Gabrielloni e il ritorno alla Jesina: «Scelta di cuore e pancia. E Zavatti è lì…»

JESI – «Me lo ricorda sempre mio fratello Alessandro (attaccante al Como, nda): nella classifica dei marcatori di tutti i tempi nella storia della Jesina sono sesto con 45 gol. E il primo, Leo Zavatti, non è mica tanto lontano, sta a 60. Non dico che sia facile ma, insomma, è comunque un obiettivo in più». Così Tommaso Gabrielloni, attaccante classe 1982, jesino, di professione insegnante al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, annunciato dalla Jesina come nuovo innesto nell’organico da mettere a disposizione di mister Marco Strappini per il prossimo torneo di Eccellenza.

La società leoncella ha comunicato: «Gradito ritorno di Tommaso Gabrielloni che con grande piacere si mette al servizio di mister Strappini». Spiega il giocatore: «Una scelta di pancia e di cuore, più che di testa. Ci eravamo sentiti con Marco Strappini, all’inizio sembrava solo una suggestione. Ma poi si è concretizzata. È il mio terzo ritorno ma gli stimoli ci sono tutti. Spero davvero di dare tutto il mio contributo, non solo come supporto ai più giovani ma da protagonista. Spero che la gente capisca che non è un momento facile e che non si naviga in acque tranquille. Si è deciso di puntare sul territorio e di ripartire da lì. Noi daremo tutto».

Alla Jesina Tommaso era stato da under in Cnd nella stagione 2001-02, mister il “Maghetto” Ferretti, con una salvezza miracolosa sul campo, vanificata a tavolino un mese dopo la fine del campionato. Nel 2009-10, con la Jesina in Eccellenza, l’arrivo in corsa agli ordini di mister Fenucci e un grande contributo dato alla cavalcata playoff che riportò i leoncelli in D tramite ripescaggio. Poi tre stagioni in D portando in dote 27 reti. Di lì il passaggio in Eccellenza fra Biagio Nazzaro e Marina. In carriera, oltre 170 le reti di Tommaso Gabrielloni fra Serie D e Eccellenza.

Intanto la Jesina ha deciso di anticipare al 17 agosto il via della preparazione.