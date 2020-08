Jesina, stop alle amichevoli

JESI – Stop o quasi alle amichevoli. Per ora, di quelle precampionato che erano state comunicate dalla Jesina– che ha appena concluso la sua seconda settimana di preparazione- resta regolarmente in programma solo quella del 9 settembre a Santa Maria Nuova con la Labor (Promozione). Mentre si attende conferma in merito a quella del 12 settembre che si sarebbe dovuta disputare al Carotti con la Recanatese (serie D).

Nodo della questione ovviamente le preoccupazioni legate al Covid. Ieri – 29 agosto- i leoncelli avrebbero dovuto sostenere un primo testa a Filottrano con la Filottranese (Promozione) ma per motivi precauzionali non se ne è fatto nulla. Lo stesso per quelli che sarebbero dovuti essere i prossimi test in casa del Moie Vallesina (2 settembre) e con il Borgo Minonna (5).

Dice in merito il tecnico Marco Strappini: «La speranza è che si tratti di amichevoli solo rinviate e non annullate ma la realtà è che, dopo tanti mesi, brancoliamo ancora nel buio. Noi stavamo e stiamo facendo un buon lavoro ma è chiaro che quella che si respira è una atmosfera strana. Alcuni giocano, altri no e si fermano, credo che occorra finalmente un protocollo con delle indicazioni chiare e che facciano stare tutti tranquilli. E a monte che ci si dica in maniera chiara se ci sono o no le condizioni per poter iniziare a giocare. Oppure, se come si sente dire con la presenza del virus bisognerà imparare a convincerci, allora ci si si prenda la responsabilità di spiegare come questa convivenza, anche nel nostro campo, deve essere affrontata».

Intanto la Jesina ha aggiunto in organico Yuri Calcina, difensore classe 1996, validissimo supporto sugli esterni (ma impiegato anche al centro) prima da under e poi da over in D con la maglia leoncella, sceso nelle ultime stagioni di categoria, in Prima, con la Sampaolese