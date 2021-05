Jesina-Montefano 1-0, Moretti regala la seconda gioia al Carotti

Decide una rete di Moretti, i leoncelli superano il Montefano e infilano un nuovo successo dopo il primo ottenuto una settimana fa ad Ancona. Nel prossimo turno sfida in casa Vigor Senigallia

JESI – Secondo successo di fila per la Jesina, che al Carotti batte il Montefano grazie al sigillo di Moretti dopo 9’ e in classifica sale a quota 8, superando la Vigor Senigallia alla quale andrà a far visita nel prossimo turno.

La gara si decide in avvio: Cameruccio supera Marconi e appoggia a Moretti, palla nell’angolo alto. Leoncelli ancora pericolosi al 15’ con Papa, che in area mette fuori di testa da buona posizione. Poi Mistura dalla distanza mette fuori di poco (29’).

Di là il Montefano vede il tiro di Jachetta da fuori messo in corner da Anconetani (27’) e al 32’ Latini, su corner, tutto solo a centro area non trovare di testa lo specchio.

Nella ripresa il Montefano guadagna metri ma la Jesina limita al minimo i rischi e tiene i tre punti.

Jesina- Montefano 1-0

Jesina (4-4-2): Anconetani G.; Sampaolesi, Lucarini, Mistura, Martedì; Moretti (13’ st Giovannini), Campana, Zagaglia, Cameruccio (30’ st Marini); Papa, Gabrielloni (18’ st Barchiesi). All. Strappini

A disp. Perez Gomez, Brocani, Rossini, Longhi, Frattesi, Anconetani N.

Montefano (4-4-2): Rocchi; Cionchetti (31’ st Fratini), Marconi, Galassi, Cingolani; Bonacci, Sopranzetti, Gigli, Latini (27’ st Marcantoni); Mastronunzio, Jachetta (27’ st Pucci). All. Lattanzi

A disp. Palmieri, Camilloni F., Vipera, Bianchi, Camilloni M., Polidori

Arbitro: Frazza di Schio

Reti: 9’ Moretti

Note: corner 5-2; ammoniti Zagaglia, Cingolani, Lucarini, Marconi