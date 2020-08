Raduno e via alla preparazione per la formazione leoncella affidata a mister Marco Strappini. «Ci aspetta un campionato duro, dobbiamo solo pensare ad essere all’altezza e l’unica strada è lavorare»

JESI – Prime fatiche di stagione per la Jesina 2020-21 al Polisportivo Cardinaletti. I leoncelli si sono radunati nel pomeriggio al Carotti, dove fruiranno di spogliatoi e docce sanificati dal gestore Tadamon, per poi trasferirsi nell’impianto di via del Burrone dove sono a disposizione terreno di gioco e pista di atletica. Unici assenti, giustificati, Nicola Moretti e Tommaso Gabrielloni, che si uniranno al gruppo dalla prossima settimana (l’inizio della preparazione era stata infatti fissato originariamente al 24 agosto per poi essere anticipato alla luce delle date per l’avvio della stagione). Per ora spalti chiusi e accesso agli impianti consentito solo ad atleti e addetti ai lavori.

Prima amichevole fissata per il 29 agosto alle 17 a Filottrano con la Filottranese (Promozione). Il programma prevede un allenamento pomeridiano giornaliero dal lunedì al venerdì, più il sabato mattina, fino alla Coppa Marche del 20 settembre. Dal 27 sarà, o dovrebbe essere, campionato.

Dice il tecnico Marco Strappini: «Spero di tradurre i messaggi d’affetto che mi sono arrivati in competenza, risultati e concretezza. Ci aspetta sarà un campionato con tante grandi firme e piazze importanti, per il quale noi dobbiamo solo pensare ad essere all’altezza. E per questo l’unica strada è lavorare duro senza porsi obiettivi, specie per una squadra giovane».

Dal mercato atteso ancora qualche rinforzo. Questa ad oggi la rosa.

Portieri: Giovanni Anconetani (2001), Francesco Francoletti (2001). Difensori: Mattia Martedì (1998), Enrico Mistura (1995), Mattia Lucarini (2002), Cristiano Maiani (2000), Giovanni Brocani (2001). Centrocampisti: Nicola Anconetani (’98), Massimiliano Sampaolesi (’92), Nicola Moretti (’87), Edoardo Moretti (’99), Diego Rossini (’91), Lorenzo Zagaglia (2000), Michele Domenichetti (’84), Alessandro Cameruccio (’97), Manuel Garofoli (2001), Francesco Coltorti (2002), Francesco Barbaresi (2002), Filippo Frattesi (2002), Nicolò Longhi (2003), Luca Giovannini (’99). Attaccanti: Filippo Papa (’99), Ludovico Barchiesi (2001), Edoardo Nazzarelli (2002), Tommaso Gabrielloni (1982).