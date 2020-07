Jesina Calcio, primo giorno insieme per ritrovarsi e conoscersi

JESI – Una prima volta al Carotti per ritrovarsi insieme e conoscersi, in attesa di avere la certezza di quando si ricomincerà per davvero. È stata quella di oggi, venerdì 31 luglio, per la Jesina 2020-21, che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza regionale. Il gruppo dei già sicuri vecchi e nuovi leoncelli si è dato appuntamento sulla tribuna dello stadio di viale Cavallotti, insieme allo staff tecnico e medico che lavorerà sotto la guida di mister Marco Strappini. Presente per un saluto iniziale il presidente Giancarlo Chiariotti, il gruppo è stato accolto dal direttore generale e sportivo Gianfranco Amici.

«Ci siamo visti per un primo incontro informale – dice mister Strappini – in cui darci un poco le linee guida da seguire di qui all’inizio della preparazione vera e propria che, attualmente, è fissato per il 24 agosto, tenendo conto di un campionato che salvo cambiamenti inizierà fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Siamo quasi tutti, a parte qualche assente giustificato e qualcun altro, dico almeno uno per reparto, che potrebbe ancora arrivare».

Fra gli assenti giustificati di questo primo ritrovo l’attaccante Filippo Papa, il centrocampista Edoardo Moretti e il baby Barbaresi. «I ragazzi hanno voglia di cominciare – dice Strappini -, sono degli atleti, giovani, e sono fermi da febbraio, vogliono riprendere. Per fortuna molti hanno già ripreso a lavorare e sono a buon punto, seguiranno tutti un programma individuale. Abbiamo ancora tempo per prepararci e questo può essere un vantaggio, ci si è mossi per costruire qualcosa di molto concreto e non fumo, speriamo che tutti lo capiscano».