La Jesina inserisce Zagaglia in mediana

JESI – «La Jesina Calcio comunica il tesseramento di Lorenzo Zagaglia, centrocampista classe 2000, proveniente dall’Anconitana». Così la società leoncella. Zagaglia, allenato da mister Marco Strappini in Promozione al Villa Musone, raggiunge nel reparto di mezzo in fase di costruzione gli esperti Moretti e Sampaolesi.

Lo staff della Jesina 2020-21

Dice il tecnico Marco Strappini della Jesina che vi va definendo: «Sono molto contento di come ci stiamo muovendo. Quando ho accettato questo ruolo ero consapevole che ereditavo una situazione difficile per quello che aveva lasciato l’ultima stagione, ora però sono più consapevole che stiamo facendo le cose per bene, siamo credibili e il mercato che stiamo facendo ne è la dimostrazione. A Jesi sono arrivati giocatori importanti, sarà una squadra pronta a giocarsela veramente con tutti».

Prosegue Strappini: «Gli obiettivi non si possono stabilire oggi, è chiaro. Ci sono tante squadre molto ben attrezzate ma noi saremo pronti per affrontarle tutte con l’orgoglio di vestire questa maglia. I giocatori che sono arrivati e che arriveranno hanno tutti in mente questo scopo. Chi non sposa questo obiettivo non arriverà a Jesi».

Secondo il tecnico, i neo leoncelli sono: «Giocatori che in tanti cercavano ma che hanno scelto Jesi evidentemente convinti della credibilità di questo progetto. Il prossimo per la Jesina sarà un anno zero, l’ho detto più volte, e chi arriva qui sa che non viene tanto per fare una stagione in più ma per mostrarsi all’altezza di questa maglia e di quello che significa». E sul classe ’99 Papa, attaccante in arrivo dalla Recanatese dopo l’ultima stagione in Promozione alla Maceratese, Strappini assicura: «Non è un giovane o una promessa, a 21 anni non si è troppo giovani ma si è pronti per giocare a calcio. È un elemento che volevano in tanti e nel pieno del suo percorso di giocatore, nel momento in cui ha scelto la Jesina sono stati in molti a farsi sentire con noi per congratularsi».