Calcio, la Jesina annuncia l’ex Matelica e Recanatese Moretti

JESI – Bel colpo in mediana per la Jesina, che annuncia l’accordo per la prossima stagione con il centrocampista classe 1987 Nicola Moretti, nell’ultima annata in Eccellenza al Valdichienti Ponte e nei campionati precedenti protagonista di primo piano in D con le maglie soprattutto di Recanatese prima e Matelica poi. «Un giocatore di esperienza al servizio dei più giovani» dice il direttore generale e sportivo leoncello Gianfranco Amici.

Nicola Moretti

Per Moretti anche una stagione in D con la Civitanovese e una manciata di presenze fra i professionisti in C con l’Ancona. Il neo leoncello ha spesso disputato in quarta serie stagioni ad alta quota. Nelle ultime annate, prima un pesante infortunio al Matelica nel 2016, quindi il ritorno in pista alla Sangiustese in D, una nuova stagione travagliata dagli acciacchi a Camerano in Eccellenza e infine lo scorso torneo, interrotto dal Covid, al Valdichienti Ponte, settimo al momento dello stop.

Per la Jesina il primo volto nuovo dopo i ritorni sin qui annunciati alla corte di mister Marco Strappini di Diego Rossini, Alessandro Cameruccio e Massimiliano Sampaolesi e le conferme dei giovani Anconetani, Lucarini e Barchiesi.