Calcio femminile, riparte la Jesina

JESI – Torna in campo nel fine settimana la Jesina Calcio Femminile. Domenica prossima 24 gennaio, alle 14,30 al Polisportivo Cardinaletti contro la Ducato Spoleto, l’avventura stagionale sospesa a causa dell’emergenza Covid riparte.

L’ultima gara delle leoncelle aveva coinciso, lo scorso 8 novembre, con il trionfo nel derby di Civitanova: netto successo per 1-7, a segno Fontana e Oleucci con una doppietta e poi Laface, Tamburini, Battistoni. Poi lo stop al campionato alla luce della pandemia e dei provvedimenti anti-contagio.

Con il nuovo anno la Serie C femminile di calcio si è rimessa in moto: prima, dal 10 gennaio scorso, i recuperi delle gare non disputate e ora la ripresa del calendario. Nelle prime quattro giornate le leoncelle di mister Emanuele Iencinella avevano raccolto due vittorie (la prima era stata il 4-1 all’esordio sull’Aprilia) e due stop: a Sassari per 2-0, in casa contro il Filecchio per 2-3.

In testa alla classifica del girone C c’è ora, a punteggio pieno dopo quattro turni, il terzetto Arezzo, Filecchio, Bologna. Dietro a quota 6 ecco Sassari (con una gara in meno) e Jesina.