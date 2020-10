Calcio, il Fabriano Cerreto vince anche in Coppa: Jesina ko

FABRIANO – Il secondo turno di Coppa Italia d’Eccellenza Marche – oggi pomeriggio mercoledì 21 ottobre – vede sorridere il Fabriano Cerreto, che supera per 3-2 la Jesina, in un match con molti giovani in campo da entrambe le parti.

È un buon momento per i cartai di mister Simone Pazzaglia, che vengono da una vittoria in campionato conquistata appena tre giorni fa (3-1 sul Porto d’Ascoli) e ora aggiungono questa ulteriore iniezione di fiducia in vista di un altro probante impegno (domenica in campionato sul campo del Marina).

Molti gol e punteggio che ha cambiato più volte padrone, fino alla decisiva rete del giovanissimo Stelluti che ha risolto il match in favore del Fabriano Cerreto a sette minuti dal gong. A segno su rigore anche l’ultimo arrivato alla corte di mister Pazzaglia, l’attaccante umbro Braccaletti, a segno su rigore.

La vittoria per 3-2 non basta ai cartai per sperare nel passaggio del turno, visto che la sconfitta per 3-1 nel precedente match del gironcino a tre sul campo della Biagio Nazzaro li mette sostanzialmente fuori dai giochi per differenza reti: saranno pertanto i chiaravallesi e gli jesini a giocarsi tutto nel prossimo incontro di Coppa, con i primi avvantaggiati.

FABRIANO CERRETO – JESINA = 3-2

FABRIANO CERRETO – Cesaroni, Candolfi (1’ st Paglialunga), Stelluti, Lispi (1’ st Colonna), Mulas, Galletti (9’ st Pagliuca), Marengo (1’ st Trofo), Carmenati, Storoni; Ciciani, Braccalenti (16’ st Dauti). All. Pazzaglia

JESINA – Francoletti, Frattesi (47’ st Garofoli), Maiani (23’ st Papa), Brocani, Martedì, Coltorti (15’ st Stronati), Longhi (32’ st Rossini), Zagaglia (44’ st Gabrielloni), Domenichetti, Barchiesi, Nazzarelli. All. Strappini

ARBITRO – Curia di Ascoli Piceno

RETI – 25’ pt Barchiesi, 39’ pt Ciciani, 15’ st Braccalenti (r), 37’ st Barchiesi, 38’ st Stelluti