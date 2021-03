Il calcio d’Eccellenza riparte nonostante il Covid. I tifosi della Jesina: «Vergognoso e evitabile»

JESI – «Vergognosa e evitabile» la ripresa del campionato di calcio di Eccellenza. È la presa di posizione dei tifosi della Jesina del gruppo “eppure il vento soffia ancora”. I sostenitori leoncelli criticano fortemente il fatto che si ricominci, in questa fase e nelle condizioni attuali, a giocare nel massimo campionato regionale.

La curva della Jesina calcio (foto BINCI)

«Vogliamo esprimere- scrivono- la nostra contrarietà alla decisione della lega nazionale dilettanti per la ripresa del campionato di eccellenza che, nelle modalità decise, consideriamo privo di senso. Senza retrocessioni e ovviamente senza pubblico. Tutto questo è inaccettabile, visto che lo stesso pubblico chiuso in casa, è costretto a combattere contro una pandemia senza eguali per defunti e posti di lavoro persi. Crediamo sia un’enorme mancanza di rispetto che un’eventuale positività possa consumare energie a chi ci sta aiutando negli ospedali. È vergognoso! Ma soprattutto evitabile. Seguiteremo ad esporre il nostro disappunto con le modalità che ci saranno possibili, fin quando questo scempio non sarà concluso. Un pensiero a chi combatte o ci ha lasciato ma sicuramente non al risultato. …eppure il vento soffia ancora..».

Gli stessi sostenitori della Jesina nei mesi e nelle settimane scorse non avevano mancato di esprimere, anche con i messaggi di incoraggiamento lasciati nei pressi della struttura ospedaliera, tutto il loro sostegno ai malati e al personale in lotta contro la pandemia all’ospedale cittadino Carlo Urbani.

Il torneo di Eccellenza è previsto riprenda il prossimo 11 aprile: la Jesina, da calendario, ripartirà al Carotti contro l’Anconitana, a porte chiuse. Dall’inizio di questa settimana la squadra leoncella ha ripreso gli allenamenti in vista della ripartenza.