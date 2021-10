Jesina, nuovo blitz. Strappini: «Prova di maturità»

«Non posso che essere soddisfatto e fare i complimenti ai ragazzi: serviva una prova di maturità e l’hanno data». Così il tecnico della Jesina Marco Strappini dopo il successo (1-2) a Grottammare dei leoncelli.

«Abbiamo fatto una gara ottima nella gestione- dice Strappini- avremmo anche avuto la possibilità di segnare la terza rete prima che in maniera rocambolesca arrivasse il gol con cui il Grottammare ha accorciato le distanze. Ma anche lì i ragazzi sono stati bravi e fino alla fine non abbiamo più rischiato e subito niente».

Anche a Grottammare, Jesina in campo dall’inizio con ben sei under. «I giovani ci stanno dando belle risposte partita dopo partita, vicino a loro bravi gli elementi più esperti nel guidarli in campo ed essere il primo esempio».

Quanto ai due rigoristi delle reti di Grottammare, Rossi per il primo penalty e Barchiesi per il secondo, Strappini dice: «Erano indicati come i due a calciare in caso di rigori. Ne sono arrivati due, come non succede spesso, e si sono messi d’accordo fra loro, prendendosi ciascuno la responsabilità e facendolo bene».

Nel prossimo turno del 10 ottobre sfida interna all’Urbania. Poi per il fine settimana del 17 spetterà alla Jesina osservare il turno di riposo ma prima, il 13, i leoncelli saranno sul campo del Fabriano Cerreto per cercare la qualificazione in Coppa Italia.