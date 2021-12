Jesina, fissato al 2 febbraio il recupero col Marina

La gara si sarebbe dovuta giocare il 19 dicembre scorso ma venne rinviata per un focolaio Covid nelle file dei locali, che il 19 gennaio recupereranno l'altro match saltato in casa della Biagio. Leoncelli in risalita dopo l'ultimo successo

JESI – Verrà recuperata mercoledì 2 febbraio prossimo alle ore 15 la gara Marina- Jesina, valida per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Eccellenza, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 19 dicembre ma rinviata a causa di un focolaio Covid sviluppatosi nella rosa dei padroni di casa. Il Marina aveva in precedenza dovuto rinviare anche l’altra gara in casa della Biagio Nazzaro Chiaravalle. Per quest’ultimo appuntamento, recupero fissato dalla Figc Marche a mercoledì 19 gennaio, ore 14.30.

I leoncelli di mister Marco Strappini sono arrivati alla Feste col sorriso dopo la vittoria dell’ultimo turno, penultimo di andata, sul Montefano (2-1). In classifica, Jesina al quarto posto appaiata all’Atletico Ascoli, appunto con una partita da recuperare, prima di chiudere il girone di andata sul campo del Fossombrone nel giorno dell’Epifania. Il ritorno si aprirà ancora in trasferta, in casa del Porto Sant’Elpidio, il 9 gennaio.

«Davvero contento per risultato e prova dei ragazzi contro un avversario di valore che, a parte le ultime gare, ha credo la media migliore di tutti da due mesi a questa parte – le parole di mister Marco Strappini dopo l’ultima gara – dovevamo chiuderla prima, nel primo ma anche negli spazi del secondo tempo. Abbiamo reagito bene in un momento in cui qualche problema ce l’abbiamo. Monachesi (ultimo innesto e autore dell’assist per il secondo gol, nda) si è sacrificato tantissimo, felice per lui. La dedica al nostro magazziniere Primo Scarpini e alla sua famiglia, che sta passando un momento delicato».