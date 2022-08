Caccia al Verdicchio, primo in classifica dei migliori vini “economici” del Guardian

JESI – Lo trovate sugli scaffali virtuali di un supermercato online britannico, Co-op, al costo davvero contenuto di 6 sterline, poco più di 7 euro. Confezionato nella sua veste più caratteristica, la mitica anforetta verde, il vino riporta un’etichetta che più essenziale non ce n’è, “Verdicchio dei Castelli di Jesi. Denominazione di origine controllata. Classico”, scritta nera su fondo bianco, dove campeggia anche il busto di una sensuale Venere del Botticelli.

Con questa bottiglia, di cui non abbiamo altre informazioni se non il grado alcoolico di 12,5° (ignoto il produttore, sconosciuta la cantina), un Verdicchio dei Castelli di Jesi si è piazzato al primo posto della speciale classifica redatta sulle pagine web del quotidiano inglese The Guardian dal noto critico enologico David Williams, intitolata “The 20 best summer wines under £10” ovvero i 20 migliori vini dell’estate con un prezzo sotto i 12 euro.

Per il Williams, il miglior bianco in assoluto in termini di rapporto qualità prezzo è un italiano: il Verdicchio dei Castelli di Jesi. In particolare il critico suggerisce l’etichetta in vendita sullo store online britannico. «L’uva verdicchio coltivata nelle Marche dell’Italia centrale è sempre una scommessa vinta per chi cerca per un bianco estivo secco e dal costo limitato. Questo vino – scrive – ha il sentore della mela verde sfumata di lime e di mandorla leggermente salata, con una leggerezza che lo rende perfetto in abbinamento alla pasta ai frutti di mare».

Secondo il critico enologico britannico, bere bene non dipende sempre dal budget, e ce lo ricorda con 20 etichette decisamente interessanti, di cui solo 4 sono italiane. L’elenco è suddiviso tra vini bianchi, vini rossi e bollicine; l’Italia, non è la nazione più rappresentata in questa speciale lista, dal momento che questo primato spetta alla Francia e alla Germania. Tra i migliori vini rossi economici per l’estate, David Williams inserisce un Primitivo, in particolare un’etichetta da 6,50 sterline del rivenditore Amanti del Vino. Due etichette italiane figurano, poi, nell’elenco delle migliori “bollicine” economiche da bere in estate: la prima è un Moscato d’Asti di Araldica del 2021 in vendita tra le 5,99 e le 7,99 sterline, la seconda un Prosecco rosato biologico, a marchio Aldi, prezzo di vendita 8,50 sterline.