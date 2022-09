Bolletta da 53.200 euro all’azienda agricola, Antonio Trionfi Honorati: «Consumo presunto, attendo a pagare»

La maxi bolletta all'azienda agricola di via Piandelmedico riguarderebbe due mesi più un conguaglio per giugno ma si tratterebbe di un consumo presunto

JESI – Aveva destato una certa preoccupazione quella maxi bolletta da 53.257 euro pervenuta all’azienda agricola Trionfi Honorati di via Piandelmedico relativa al mese di agosto, tanto che il titolare Antonio Trionfi Honorati si era rivolto a un suo consulente di fiducia riservandosi di approfondire prima di pagare. Ma ha anche denunciato l’enormità della somma sui social – come hanno fatto tanti commercianti e artigiani nella stessa situazione debitoria verso le aziende erogatrici delle forniture – portando dunque all’attenzione pubblica una situazione grave per tutti.

A pochi giorni di distanza da quella denuncia social, arriva il suo chiarimento. «Che spero possa essere utile a tutti», spiega. «Mi è d’obbligo fare delle precisazioni. Mi sono confrontato con il mio consulente, che dopo 20 anni di collaborazione, gode di tutta la mia fiducia – racconta Antonio Trionfi Honorati – e con cui abbiamo rivisto pazientemente tutte le bollette in oggetto. Si è evinto che, la bolletta di 53.257 euro riguarda 2 mesi (luglio ed agosto), più un conguaglio per il mese di giugno e che è basata su un consumo presunto in quanto l’Enel non è stata in grado di fornire le letture aggiornate. A questo punto attendiamo ”fiduciosi” di avere dei dati reali. Grazie a tutti per il supporto morale e, speriamo bene», conclude spiegando dunque che non salderà subito la bolletta in attesa di dati relativi ai consumi reali. La bolletta choc è stata condivisa e ri-condivisa sui social, suscitando tante reazioni e solidarietà.