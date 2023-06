Bocciofila Jesina, presentato il libro del cinquantenario

JESI – La presentazione del libro ‘Bocciofila Jesina – fatti e personaggi dal 1971 al 2023’ è stata l’occasione per riunire al Bocciodromo di via Ugo La Malfa il gotha delle bocce locale, regionale e nazionale insieme alle istituzioni e agli sponsor, con quest’ultimi che hanno permesso la realizzazione del libro e dell’evento, oltre a soci e atleti della Bocciofila e tanti curiosi che hanno, con la loro presenza, arricchito la serata davvero unica e piacevole.

Li elenchiamo in base alla loro chiamata ad intervenire da parte del presentatore il giornalista Stefano Brecciaroli: Ubaldo Carletti, presidente Bocciofila Jesina che ha portato i saluti di casa; Marco Ausili, consigliere regionale in rappresentanza della Regione; Sauro Ragni, Sindaco di Staffolo in rappresentanza della Provincia; Samuele Animali, Vice Sindaco e Assessore allo sport del Comune di Jesi; Fabio Luna, presidente Coni Marche; Corrado Tecchi, presidente Fib Marche; Gregorio Gregori, presidente Fib Abruzzo; Giuseppe Pallucca, commissario tecnico della nazionale italiana maschile; Rodolfo Rosi, commissario tecnico della nazionale italiana juniores e femminile; Nicola Silveri, socio ed organizzatore della settimana di eventi alla Bocciofila Jesina; Andrea Moriconi, presidente Panathlon Jesi; Alberto Massaccesi, coautore del libro; Evasio Santoni, giornalista e autore del libro.

In tanti hanno evidenziato la realtà e l’importanza non solo sportiva ma anche sociale del Bocciodromo “Leonello Rocchetti” di via Ugo La Malfa e della società Bocciofila Jesi. Altri hanno ricordato come la realizzazione di un libro sia un qualcosa che rimane alla storia e che è la testimonianza di 50 anni di attività con i vari momenti di gioia ma anche di crisi che strada percorsa dalla società sportiva ha dovuto far fronte. «Lo spirito con il quale il libro è stato ideato e poi scritto è quello di lasciare un segno e un senso e lasciare in eredità ciò che è stato vissuto creando emozioni e speranze da rileggere e guardare nel tempo – ha detto l’autore Evasio Santoni – Abbiamo puntato alla narrazione ma anche e soprattutto alle immagini, foto ed articoli di giornali, che raccontano e fanno la storia di questa splendida realtà».

Al termine della presentazione sono stati premiati tre personaggi presenti in sala che hanno fatto parte del primo Comitato direttivo della Bocciofila costituitosi il 01 giugno 1971: Gianfranco Ciarmatori (presidente), Luigi Ciattaglia (consigliere), Bruno Cantarini (segretario).

Per chi volesse entrare in possesso di una copia del libro deve rivolgersi alla segreteria della Bocciofila in via Ugo La Malfa tutti i pomeriggi lavorativi tel. 0731202110.