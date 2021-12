La struttura è rimasta chiusa per alcuni giorni in via precauzionale per consentire la sanificazione dei locali dopo i casi di Covid registrati

JESI – La Bocciofila Jesina di via La Malfa chiusa. Una notizia rimbalzata in città e che ha destato qualche perplessità tanto che i frequentatori si sono chiesti cosa fosse accaduto. In realtà, la decisione è stata assunta dalla Asd d’intesa con il Comune per provvedere alla sanificazione degli ambienti, dopo che si erano registrati venerdì scorso alcuni casi positivi al Covid-19. Si tratta di un gruppetto di cinque giocatori, ultrasettantenni, che sono soliti sfidarsi a gare di bocce in una delle sale più piccole.

Nei giorni scorsi, uno dei giocatori ha scoperto di essere positivo e subito ha allertato tutti i compagni di gioco e la stessa società: sono scattate le corse ai tamponi e le relative quarantene preventive. Sono cinque giocatori tutti vaccinati al secondo richiamo, ma che hanno comunque contratto il Covid, per fortuna senza conseguenze gravi sulla loro salute. Tuttavia, i gestori della struttura hanno comunicato dei casi positivi al Comune e si è provveduto alla chiusura precauzionale per ripristinare la sicurezza dei locali agli altri frequentatori.