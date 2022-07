Bocce, le Nazionali a Jesi per preparare i Mondiali di Turchia

JESI – Toccata e fuga in città per le Nazionali italiane Senior, maschile e femminile, di bocce, specialità raffa, in vista dell’appuntamento di novembre prossimo con i Campionati del Mondo che si svolgeranno a Mersin in Turchia.

Al bocciodromo “Rocchetti” di via La Malfa si è svolta la due giorni di lavoro di azzurri e azzurre, seguiti e guidati dai commissari tecnici Germana Cantarini e Giuseppe Pallucca e dal mental coach Sammy Marcantognini. E salutati dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dal vice presidente, jesino, del Coni Marche, Marco Porcarelli.

Convocati gli atleti: Luca Viscusi, Giuliano Di Nicola, Mirko Savoretti e Luca Santucci (convocato ma assente perché impegnato negli Usa Alfonso Nanni) e poi Chiara Morano, Laura Picchio, Sanela Urbano, Chiara Gasperini e Jessica Gelosi.

Gasperini, già Campionessa d’Italia Juniores e Europea a squadre, è di Lucrezia. Savoretti, in passato iridato a squadre, è recanatese e reduce, col compagno anche di Nazionale Di Nicola, dallo scudetto vinto con il Caccialanza di Milano.

«È la prima volta che le Nazionali azzurre a tale livello scelgono Jesi- dice con soddisfazione il presidente della Bocciofila jesina Ubaldo Carletti – ci siamo naturalmente messi a piena disposizione non appena contattati». A salutare l’arrivo degli azzurri anche il delegato Fib per la provincia di Ancona Alessio Sampaolesi: «L’Italia è Paese all’avanguardia nella specialità, con un numero importante di tesserati».