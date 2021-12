Jesi, ecco il biglietto unico per visitare gli otto musei cittadini

JESI – Un biglietto unico di rete per promuovere in maniera unitaria e favorire la visita degli otto musei cittadini. È il frutto dell’accordo sottoscritto fra Comune e Musei Civici di Palazzo Pianetti, Casa Museo Colocci Vespucci, Museo della Stampa, Sale Fondi Antichi di Palazzo della Signoria, Museo Federico II Stupor Mundi, Museo Diocesano, Sale Museali di Palazzo Bisaccioni, Sale Pergolesiane e Spontiniane del Teatro Pergolesi.

Il “Biglietto Unico” di rete darà accesso a 6 delle 8 istituzioni culturali cittadine in quanto è istituito tra i soggetti che hanno stabilito un ticket di accesso alla struttura e che aderiscono formalmente alla card con proprio atto deliberativo. Pertanto, il Museo Diocesano e le Sale Museali di Palazzo Bisaccioni, pur facendo parte della rete, non rientrano nel biglietto unico in quanto l’accesso a queste strutture è a titolo gratuito. Nel libretto/passaporto, che sarà il contenitore cartaceo del biglietto unico, saranno in ogni caso presentati tutti gli 8 contenitori culturali cittadini.

«L’elemento essenziale per il funzionamento dell’offerta turistica è che vi sia la garanzia dell’orario di apertura delle strutture aderenti – spiega l’amministrazione -. Dall’ampiezza dell’orario di apertura dipende anche il peso del valore del biglietto della singola struttura nella quantificazione economica del biglietto di rete».

Il Biglietto Unico avrà validità un anno e tutti gli enti coinvolti si impegnano a garantire l’accesso gratuito alle strutture anche oltre l’anno di sperimentazione per coloro che, pur avendo acquistato il biglietto entro il 06/01/2023, non avessero completato il tour entro tale scadenza.

COSTO DEL BIGLIETTO UNICO DI RETE:

• Intero € 15,00 anziché € 29

• Ridotto € 10,00 anziché € 24 (valido dai 6 ai 25 anni; gruppi di almeno 15 persone, residenti nel Comune di Jesi)

• Famiglia € 30,00

• Gratuito (0-5 anni)

COSTO DEI BIGLIETTI dei singoli musei:

• Musei Civici di Palazzo Pianetti: intero € 8,00, ridotto € 6,00, ridotto € 3,00 (6-25 anni), gratuito (0-5 anni)

• Museo della Stampa: intero € 3,00, ridotto € 1,00 (6-25 anni), gratuito (0-5 anni)

• Casa Museo Colocci: intero € 6,00, ridotto € 1,00 (6-25 anni), gratuito (0-5 anni)

• Sale Fondi Antichi di Palazzo della Signoria: intero € 3,00, ridotto € 1,00 (6-25 anni), gratuito (0-5 anni)

• Museo Federico II Stupor Mundi: intero € 7, ridotto € 5,00 (6-25 anni), gratuito (0-5 anni), famiglia € 19,00

• Sale Pergolesiane e Spontiniane: intero € 2,00, ridotto € 1,00

Il Biglietto Unico si può acquistare presso la biglietteria dei Musei Civici di Palazzo Pianetti e la biglietteria del Museo Federico II Stupor Mundi.