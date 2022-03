Big Air Lab, qualità e servizio per il tempo libero

Il negozio di Mario Paolillo, a Camerano, è punto di riferimento per gli amanti di snowboard, skateboard, sup ma anche per lo streetwear. Grazie alla partnership con lo Studio Ing. Baldi il marchio è tutelato

CAMERANO – Big Air Lab è un punto di riferimento per tutti coloro che cercano attrezzatura e abbigliamento per skate, surf, snowboard, mountain bike, sup e molte altre discipline sportive all’aria aperta. Il fondatore Mario Paolillo e il suo staff offrono vendita e noleggio di materiale tecnico delle migliori marche e consulenza per scegliere i prodotti adatti alle diverse esigenze. Le novità sono continue in queste discipline e avere un “buon consiglio” è quello che ci vuole per fare la scelta giusta rispetto alle proprie capacità e ambizioni.



Il servizio qualificato ha consentito, nel corso di venti anni di attività, di crescere esponenzialmente: oggi Big Air è un marchio apprezzato anche per la puntuale attività di e-commerce dedicata ai migliori brand dello streetwear.

L’intervista video a Mario Paolillo





La crescente notorietà di Big Air ha convinto Mario Paolillo a rivolgersi allo Studio Ing. Baldi di Jesi per salvaguardare il brand e per scongiurare i rischi di contraffazione ed uso improprio del marchio. «La tutela era indispensabile – spiega Paolillo – perché il negozio, nel tempo, è diventato un vero e proprio brand. Ci siamo rivolti allo Studio Ing. Baldi che ci ha saputo consigliare al meglio, registrando il marchio in più diciture. Una tutela che si è dimostrata fondamentale. E, infatti, quando ci siamo accorti che una scuola di surf stava utilizzando la stessa denominazione del nostro negozio di Camerano, grazie al lavoro dello Studio Ing. Baldi, siamo riusciti ad oscurare il sito web e a salvaguardare così il marchio».