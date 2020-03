Jesi, la biblioteca dei ragazzi in appalto per un anno

Questa la decisione dell'amministrazione, costretta a correre ai ripari perché anche la dipendente che temporaneamente la gestisce è in procinto di andare in pensione. Idem per la Ludoteca

JESI – Biblioteca dei ragazzi e ludoteca alla ricerca di gestori. Alla luce dei pensionamenti, e in attesa dell’assunzione di nuovo personale, l’amministrazione ha deciso di pubblicare la gara d’appalto per coordinare il servizio fino alla fine di marzo 2021.

La gara è già stata espletata ed è in corso, spiegano dal Comune, «l’attività di controllo in ordine ai requisiti attestati dalla ditta per la quale la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione. I servizi a supporto della Biblioteca dei Ragazzi, in particolare, sono stati inseriti nella gara in considerazione del collocamento a riposo a decorrere dal 24 gennaio 2020 dell’impiegata Ciampichetti Francesca».

Il contratto sarebbe partito dal prossimo 1° aprile, ma un altro pensionamento ha costretto la giunta Bacci a correre ai ripari. A guidare la biblioteca al momento è infatti un’altra dipendente comunale che dal 9 marzo non ci sarà più. Si è così deciso di prolungare il contratto della cooperativa che se ne occupa, la Cooss Marche Onlus, fino a fine marzo. Dal 1° aprile, quindi, subentrerà la vincitrice dell’appalto.

Sono in corso, nel contempo, assunzioni di personale che, dalla primavera del 2021, potrebbero dare la possibilità al Comune di tornare a gestire direttamente i due servizi dedicati ai più piccoli, sebbene la collaborazione con l’attuale gestore sia proficua e di qualità.