Jesi, in biblioteca si accede con il green pass. Niente certificazione per la restituzione dei libri

JESI – Green pass obbligatorio per accedere alla biblioteca Planettiana. A partire dal prossimo 6 agosto, come disposto dal governo, sarà fondamentale avere avviato o concluso il percorso di vaccinazione per poter usufruire dei servizi erogati dal fulcro culturale cittadino. Sarà comunque obbligatorio indossare la mascherina e non sarà possibile entrare in caso di sintomi influenzali, temperatura maggiore di 37,5°C, o se si è sottoposti a misure di quarantena.

«Tutto il materiale rientrato – spiegano dalla biblioteca di piazza Colocci – viene tenuto in isolamento per il tempo necessario ad annullare qualsiasi eventuale traccia di virus, prima di essere rimesso a disposizione per il prestito. Vieni in Salara munito di mascherina, igienizza mani o guanti al dispenser che troverai a disposizione, mostra la tua certificazione verde COVID-19, scegli ciò che vuoi prendere e registra il prestito al bancone. Posso accedere in Salara per il prestito al massimo 3 persone contemporaneamente, che devono mantenere tra loro e con il personale la distanza minima di un metro».

Il Green pass non è richiesto per la sola restituzione (utilizzando il box all’ingresso), o per il ritiro di libri e dvd già prenotati: si può chiamare o scrivere per comunicare ciò che si vuole prendere in prestito, per poi passare a ritirarlo in un momento concordato con il bibliotecario. Se si deve esclusivamente restituire ciò che si ha in prestito (escluso il materiale in prestito interbibliotecario), si potranno lasciare i libri nel box appositamente predisposto all’ingresso della Salara, al piano terra, oppure nel box dietro al cancello di ferro in Piazza Colocci (martedì dalle 13:00 alle 15:00, mercoledì, giovedì e sabato dalle 13 alle 19).

Per l’utilizzo dei pc è obbligatoria la prenotazione ed è richiesto il possesso del Green pass. Ogni sessione può avere la durata massima di due ore. Analogo discorso per l’utilizzo delle sale studio: se si è muniti di certificazione verde ci si può fermare a studiare al primo piano e al piano terra, con un numero massimo di 8 posti per sala.



Infine, per consultare materiale non ammesso al prestito, documenti d’archivio o libri antichi, è obbligatoria la prenotazione via email o telefono ed è richiesto il Green pass.

Ecco i recapiti della biblioteca Planettiana:

email: planettiana@comune.jesi.an.it

telefono: 0731 538345 – 387 – 386