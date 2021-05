«Benvenuto Brando», la seconda vittoria di mamma Elisa Di Francisca

JESI – È mamma bis la campionessa jesina Elisa Di Francisca, che questa mattina, 9 maggio, all’alba, ha dato alla luce il secondogenito Brando, per la gioia immensa del marito Ivan Villa e del piccolo Ettore. La lieta notizia è stata lei stessa ad annunciarla, tramite i suoi profili Facebook e Instagram dove ha postato la prima foto in cui stringe il neo arrivato. «Benvenuto tra noi», scrive la mamma campionessa, per dare il benvenuto al mondo al suo piccolino, seconda grande vittoria di una regina della scherma.

Elisa, che ha atteso l’arrivo di Ettore dieci giorni oltre la naturale previsione (avrebbe dovuto partorire l’8 maggio), lo ha dato alla luce con un parto naturale all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. In queste ore è stata circondata da una valanga di auguri e di messaggi di affetto che testimoniano quanto sia amata e ben voluta non solo nella sua città. In una recente intervista, in occasione dell’uscita del suo libro autobiografico scritto con la giornalista Gaia Piccardi, ci aveva raccontato dell’attesa del secondogenito e della sua volontà di farlo nascere proprio a Jesi. Il travaglio è iniziato nella notte, e pensare che proprio ieri pomeriggio la campionessa e il marito passeggiavano lungo corso Matteotti.