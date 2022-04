Belvedere Ostrense, esce di strada in curva e capotta: 20enne a Torrette in eliambulanza

BELVEDERE OSTRENSE – Stava viaggiando insieme a degli amici in macchina, quando l’auto ha perso il controllo in prossimità di una curva e ha capottato su un fianco finendo in un fossato. È successo verso le 13 di oggi lungo la Strada provinciale Sp17 tra Belvedere Ostrense e l’Acquasanta, vicino alla cantina “Ma.ri.ca.”.

Attimi di paura per una 20enne residente nel Maceratese che è rimasta imprigionata nella vettura, ribaltata dal lato passeggero. Gli altri amici che viaggiavano con lei sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo, ma lei ferita e spaventata è rimasta incastrata. Hanno dunque lanciato l’allarme al numero unico 112 e sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba, i carabinieri di Jesi e i vigili del fuoco. I pompieri hanno rimesso in asse l’auto, aiutando la ragazza a uscire prima di affidarla ai sanitari. I militi della Croce gialla l’hanno caricata su una barella spinale e poi hanno attivato l’eliambulanza, per la dinamica complessa del sinistro e per le condizioni della giovane che lamentava un forte dolore alla schiena. È stata trasferita al pronto soccorso di Torrette a bordo dell’eliambulanza Icaro01, con un codice 2 rosso. Illesi gli altri ragazzi a bordo.