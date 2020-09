Belvedere Ostrense, entra un’ape dal finestrino e l’automobilista perde il controllo della vettura

Ferito un ragazzo di 21 anni che a causa di un insetto nell'abitacolo è finito in fossato capottando più volte. Trasporto in codice rosso a Torrette, data la dinamica e per escludere traumi

Stava viaggiando nelle campagne di Belvedere Ostrense, godendosi il sole del pomeriggio e l’aria calda, a finestrino aperto e musica accesa. Il massimo del relax per chi ama guidare, ma improvvisamente un’ape entra nell’abitacolo della vettura, proprio da quel finestrino abbassato. E il giovane conducente, infastidito dal ronzio e spaventato poiché temeva di essere punto, perde il controllo della macchina che capotta più volte su sé stessa, finendo in un fossato. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15 in via Puzzo.

L’auto è completamente distrutta, ha capottato più volte finendo con le ruote all’aria.

Per miracolo, lo si può chiamare solo così vedendo l’abitacolo completamente schiacciato e le condizioni della macchina, distrutta col tettino che toccava il volante, il conducente si è salvato. Anzi il ragazzo – M.M., 21 anni di Belvedere Ostrense – è riuscito a uscire da solo dall’ammasso di lamiere della macchina, rimasta sottosopra con le ruote all’aria. Era cosciente, frastornato e contuso. Ha chiamato il 118 e sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba. Per la dinamica complessa del sinistro e per escludere eventuali traumi interni, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per essere sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso e agli esami radiografici. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione di Belvedere Ostrense.