Con “Bee Happy” Jesi diventa città amica delle api

JESI – Si chiama “Bee happy” ed è il progetto per rendere Jesi città amica delle api e degli impollinatori. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con alcune associazioni – Wwf, Legambiente, Fai, Jesi Clean, Rotary Club sez. Federico II – si sviluppa con una serie di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e con una diversa gestione dei parchi pubblici. In due parchi, in particolare, lo sfalcio della vegetazione erbacea viene ritardato in alcune porzioni di verde per permetterne la fioritura così da consentire la presenza di aree di “pascolamento” per gli impollinatori. Ciò garantirà sia un incremento della biodiversità, sia la piacevolezza di vedere tali aree con fiori, farfalle ed altri impollinatori selvatici. Tra l’altro, la presenza di una vegetazione erbacea “alta” attorno alle essenze arbustive ed arboree, consente di trattenere nel terreno e nell’apparato radicale una maggior umidità, vitale nei periodi estivi per resistere allo stress idrico.

Le aree interessate sono quella centrale del Parco del Vallato, nonché le aree a scarpata e pertinenze del camminamento pedonale di collegamento tra il suddetto Parco e via Castelfidardo. Analoga iniziativa è stata avviata al Parco del Ventaglio nella scarpata di collegamento con via Diaschi e in una porzione di prato all’ingresso da piazzale Don Milani (ex fornace).

Come noto gli insetti impollinatori (farfalle, api domestiche e selvatiche ed altri specie di insetti) sono in forte declino per la presenza di pesticidi nei terreni e per l’antropizzazione del territorio e a livello nazionale sono state già intraprese molteplici azioni finalizzate ad arrestare questo fenomeno. Anche Jesi ha inteso muoversi in questa direzione: già a gennaio era stato organizzato un incontro sul tema ed una iniziativa analoga è già in calendario per il prossimo 20 maggio. Sono previste anche attività didattiche con le scuole cittadine.