The Supporter Jesi di nuovo in casa, per l’Immacolata arriva la Kienergia Rieti

JESI – Altra fatica in casa per la The Supporter Jesi. Dopo la bella vittoria contro Cesena di domenica scorsa, Magrini e compagni attendono al PalaTriccoli la Kienergia Rieti, quarta in classifica a 14 punti. Appena 5, invece, quelli dell’Aurora, che farà di tutto per provare a schiodarsi dai bassifondi della classifica di serie B.

I due punti conquistati contro i romagnoli hanno certamente restituito fiducia agli uomini di coach Francioni, che tenteranno di mettere i bastoni fra le ruote a una compagine, Rieti appunto, costruita per arrivare fino in fondo nella lotta promozione. La squadra allenata da coach Ceccarelli vorrà immediatamente riscattare la sconfitta rimediata fra le mura amiche due giorni fa contro Ozzano.

Ancora indisponibile causa infortunio il capitano Nelson Rizzitiello, mentre sarà certamente della partita il neoarrivato Flavio Gay che già domenica ha fatto intendere di che pasta sia fatto, nonostante qualche forzatura frutto della voglia di mettersi fin da subito in mostra. Per lui, altri due giorni di allenamento con i nuovi compagni per assimilare ulteriormente i meccanismi difensivi e offensivi.

Palla a due domani, 8 dicembre, ore 18, al PalaTriccoli. Obbligo di Green pass e misurazione della temperatura all’ingresso.

Relativamente a Rizzitiello, l’Aurora Basket comunica che, all’esito di una visita effettuata la scorsa settimana e dei relativi esami radiografici, l’atleta Nelson Rizzitiello si sottoporrà il prossimo 14 dicembre ad un intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi utilizzati per stabilizza la pregressa frattura del piatto tibiale in occasione del brutto infortunio subito all’inizio della scorsa stagione. L’intervento verrà effettuato dal Dott. Pavan e prevederà 15 giorni di riposo assoluto trascorsi i quali Nelson potrà riprendere ad allenarsi riaggregandosi alla squadra.