Basket, serie B: rimonta vincente di Jesi contro Chieti. Exploit di Fabriano a San Severo

La General Contractor recupera 18 punti e batte gli abruzzesi al PalaTriccoli. La Ristopro compie l'impresa in Puglia

Ancora due vittorie per le due marchigiane in serie B nazionale di pallacanestro.

Grande prestazione della General Contractor Jesi al PalaTriccoli contro Chieti. Il quintetto di coach Ghizzinardi riesce a recuperare dal -18 e vince in volata 80-73. Ennesima prova di squadra con ben cinque giocatori in doppia cifra. Determinante, in particolare, l’apporto di Bruno.

General Contractor Jesi – Lux Chieti: 80-73

GENERAL CONTRACTOR JESI: Merletto (16), Varaschin (12), Bruno (14), Tiberti (16), Marulli (10), Carnevale, Vita Sadi, Nisi, Valentini (4), Rossi (6), Casagrande (2). All. Ghizzinardi.

LUX CHIETI: Reale (2), Paesano (13), Masciopinto, Lips (26), Ciribeni (4), Febbo, De Sipio, Cena (6), Maggio (13), Berra (9). All. Aniello.

Bellissima affermazione esterna per la Ristopro Fabriano che batte l’Allianz San Severo. 76-102 il risultato finale. Monumentale Negri con i suoi 33 punti.

Allianz Pazienza San Severo – Ristopro Fabriano: 76-102

ALLIANZ SAN SEVERO: Magrini (6), Pazin (15), Guastamacchia (5), Petrushevski (4), Pierotti (24), Gatto (9), Kaludjierovic, Colombo, Montanari (2), Tchintcharauli (2), Fall (9).

RISTOPRO FABRIANO: Bedin (15), Stanic (18), Negri (33), Giombini (7), Centanni (13), Bandini (1), Gnecchi (4), Rapini, Granic (11), Samuel.