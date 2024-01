Basket, serie B: Jesi si impone a Padova. Fabriano scivola in casa contro San Vendemiano

La General Contractor batte in Veneto la Virtus. Sconfitta in casa per la Ristopro contro la Rucker

Vince Jesi in trasferta, cade Fabriano in casa. Bilancio in chiaroscuro per le due marchigiane in serie B nazionale.

La General Contractor espugna il parquet di Padova grazie a un ottimo Bruno e ai soliti Rossi e Marulli. Due punti molto importanti per la squadra di coach Ghizzinardi che in settimana ha salutato il lungo Filippini dopo aver acquistato Tiberti.

Pallacanestro Virtus Padova – General Contractor Jesi 61-72 (11-22, 16-13, 14-15, 20-22)

Pallacanestro Virtus Padova: Michele Ferrari 14 (5/10, 1/1), Michele Antelli 14 (4/5, 1/3), Giacomo Cecchinato 13 (2/6, 3/5), Corrado Bianconi 7 (3/5, 0/5), Andrea Scanzi 6 (2/4, 0/1), Federico Osellieri 5 (0/2, 1/2), Isacco Marchet 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Molinaro 0 (0/1, 0/2), Aaron Guevarra 0 (0/1, 0/0), Marco Ius 0 (0/0, 0/1), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0).

General Contractor Jesi: Santiago Bruno 15 (3/5, 3/5), Tommaso Rossi 14 (2/6, 2/4), Roberto Marulli 14 (3/6, 1/2), Giulio Casagrande 8 (1/5, 1/5), Antonio Valentini 8 (1/2, 2/6), Edoardo Tiberti 6 (2/3, 0/0), Daniele Merletto 5 (0/0, 1/7), Lorenzo Varaschin 2 (0/3, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Joshua Vita sadi 0 (0/0, 0/0).

Perde la Ristopro Fabriano in casa a Cerreto D’Esi contro la Rucker San Vendemiano. Non bastano i 18 punti di Centanni e i 12 del lungo Bedin.

Ristopro Fabriano – Rucker San Vendemiano 62-69 (22-23, 16-15, 13-23, 11-8)

Ristopro Fabriano: Simone Centanni 18 (1/4, 5/12), Alberto Bedin 12 (5/8, 0/0), Nicolas manuel Stanic 11 (4/7, 1/10), Francesco Gnecchi 7 (2/2, 1/2), Vlatko Granic 6 (3/7, 0/1), Paolo Bandini 5 (1/1, 1/1), Yannick Giombini 3 (1/3, 0/1), Matteo Negri 0 (0/1, 0/4), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0).

Rucker San Vendemiano: Alberto Chiumenti 14 (7/13, 0/0), Kristaps Gluditis 13 (1/3, 3/6), Alberto Cacace 13 (4/9, 1/2), Lorenzo Calbini 9 (3/8, 1/3), Mauro Zacchigna 8 (1/3, 2/5), Nicolò Gatti 5 (0/0, 1/7), Sebastiano Perin 3 (0/0, 1/1), Edoardo Di emidio 2 (0/1, 0/4), Tommaso Oxilia 2 (1/3, 0/0), Enrico Vettori 0 (0/0, 0/0).