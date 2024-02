Basket, serie B: Jesi non si ferma più, Fabriano corsara a Padova

La General Contractor espugna San Severo e mantiene il quarto posto in classifica. Bella affermazione in Veneto della Ristopro

Due vittorie in trasferta per le marchigiane impegnate nel campionato di pallacanestro di serie B nazionale.

Inarrestabile la General Contractor Jesi che si aggiudica lo scontro diretto di alta classifica in Puglia contro l’Allianz San Severo. Ben quattro giocatori in doppia cifra per coach Ghizzinardi, senza dimenticare la prestazione di carattere di Merletto nelle ultime azioni della gara. Quarto posto ulteriormente consolidato.

Allianz Pazienza San Severo – General Contractor Jesi 58-66 (16-20, 14-10, 16-9, 12-27)



Allianz Pazienza San Severo: Stefano Pierotti alles 20 (1/6, 4/10), Yande Fall 11 (4/5, 0/1), Mattia Magrini 7 (2/2, 1/3), Tommaso Gatto 6 (0/0, 2/5), Roman Tchintcharauli 6 (3/4, 0/0), Goce Petrushevski 3 (0/1, 1/6), Djordje Pazin 3 (0/2, 1/8), Arcangelo Guastamacchia 2 (1/3, 0/2), Gianluca Frattoni 0 (0/1, 0/1), Gregorio Urbano 0 (0/0, 0/0), Fabio Montanari 0 (0/0, 0/0), Balsa Kaludjerovic 0 (0/0, 0/0)

General Contractor Jesi: Tommaso Rossi 19 (2/2, 5/5), Lorenzo Varaschin 12 (5/8, 0/1), Edoardo Tiberti 11 (4/6, 0/0), Santiago Bruno 10 (2/5, 2/3), Daniele Merletto 9 (2/4, 1/6), Roberto Marulli 3 (0/2, 1/1), Giulio Casagrande 2 (1/2, 0/3), Antonio Valentini 0 (0/1, 0/1), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 30 4 + 26 (Lorenzo Varaschin 11) – Assist: 12 (Lorenzo Varaschin 4)

Non è da meno la Ristopro Fabriano che sale in quinta posizione, assieme proprio a San Severo, grazie al blitz veneto contro la Virtus Padova, match deciso negli ultimi secondi. Punti e talento di Negri non fanno quasi più notizia, ma importante anche l’apporto di Gnecchi e Centanni.

Pallacanestro Virtus Padova – Ristopro Fabriano 79-82 (26-20, 15-16, 12-17, 16-16, 10-13)

Pallacanestro Virtus Padova: Michele Ferrari 15 (3/8, 0/0), Michele Antelli 15 (3/9, 3/5), Lorenzo Molinaro 13 (3/8, 1/3), Andrea Scanzi 10 (1/7, 2/7), Corrado Bianconi 10 (2/5, 2/8), Giacomo Cecchinato 6 (0/2, 2/9), Isacco Marchet 4 (1/1, 0/0), Matteo Cagliani 3 (1/1, 0/2), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/2), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Ristopro Fabriano: Matteo Negri 18 (3/11, 2/10), Francesco Gnecchi 18 (3/5, 2/4), Simone Centanni 15 (4/8, 1/7), Alberto Bedin 11 (5/8, 0/0), Nicolas manuel Stanic 7 (3/6, 0/4), Vlatko Granic 7 (2/6, 1/1), Yannick Giombini 6 (2/6, 0/0), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), Samuel florent Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)