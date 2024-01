Basket, serie B: Jesi maestosa a Roseto, Fabriano batte Imola in casa

La General Contractor espugna il difficile parquet abruzzese, bene la Ristopro in casa contro l'Andrea Costa

Due vittorie per le due marchigiane impegnate nel campionato nazionale di serie B di pallacanestro. Jesi vince a Roseto, Fabriano batte Imola in casa.

Prestazione superba per la General Contractor che espugna il parquet della Liofilchem, più avanti in classifica della squadra di coach Ghizzinardi. Ottima la prestazione di Marulli, ma sono ben sei i giocatori in doppia cifra, a conferma della validità del roster allestito. 77-88 il risultato finale.

Affermazione casalinga per la Ristopro Fabriano che supera a Cerreto l’Andrea Costa Imola affidandosi principalmente a Centanni e Stanic. 95-76 il punteggio.