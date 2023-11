Basket, serie B: Jesi impeccabile a Lumezzane. Fabriano vince in casa contro la Virtus Imola

Festeggiano entrambe le marchigiane. La General Contractor espugna in scioltezza il parquet lombardo. La Ristopro si impone agevolmente in casa contro gli emiliani

Turno infrasettimanale da applausi per le due marchigiane di serie B nazionale di pallacanestro. La General Contractor Jesi espugna facilmente il campo del Lumezzane, mentre la Ristopro Fabriano si impone in casa contro la Virtus Imola.

Tutto agevole per il quintetto di coach Ghizzinardi che, nonostante l’assenza di Marulli, ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo l’affermazione di domenica scorsa al PalaTriccoli contro i Lions Bisceglie. Ottima la prestazione di Merletto, ben 22 punti per lui, ma è di nuovo un’affermazione di squadra, come dimostrano i 15 punti a testa per Casagrande, Filippini e Varaschin e i 13 di Rossi.

LuxArm Lumezzane – General Contractor Jesi 61-86 (21-26, 10-17, 15-21, 15-22)

LuxArm Lumezzane: Manuel Di meco 17 (5/8, 1/2), Edoardo Maresca 11 (1/3, 3/5), Simone Vecerina 10 (4/10, 0/3), Leonardo Biancotto 10 (4/5, 0/1), Trey Niemi 6 (3/6, 0/2), Andrea Cecchi 3 (1/5, 0/1), Daniele Mastrangelo 2 (1/1, 0/3), Francesco Deminicis 2 (1/3, 0/0), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Nicola Arrighini 0 (0/0, 0/0), Andrea Leone 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

General Contractor Jesi: Daniele Merletto 22 (1/2, 6/7), Giulio Casagrande 15 (3/8, 2/4), Giacomo Filippini 15 (4/5, 2/2), Lorenzo Varaschin 15 (4/9, 0/0), Tommaso Rossi 13 (2/6, 3/5), Santiago Bruno 4 (2/2, 0/2), Francesco ikechukwu Ihedioha 2 (1/4, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/3), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Roberto Marulli 0 (0/0, 0/0)

Vittoria anche la Ristopro Fabriano che batte la Virtus Imola a Cerreto grazie a Granic e Centanni, come sempre serviti alla perfezione da Stanic.

Ristopro Fabriano – Virtus Imola 79-57 (14-20, 26-9, 21-9, 18-19)

Ristopro Fabriano: Vlatko Granic 22 (8/9, 2/2), Simone Centanni 19 (2/5, 4/7), Nicolas manuel Stanic 12 (3/7, 1/5), Alberto Bedin 7 (3/4, 0/0), Paolo Bandini 5 (1/3, 1/1), Matteo Negri 5 (1/2, 1/4), Yannick Giombini 5 (1/1, 0/1), Francesco Gnecchi 2 (1/4, 0/0), Francesco Rapini 2 (0/0, 0/1), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0)

Virtus Imola: Gioacchino Chiappelli 11 (1/2, 3/10), Juozas Balciunas 9 (1/2, 2/7), Dario Masciarelli 8 (2/6, 1/5), Marco Barattini 7 (2/4, 1/4), Francesco Magagnoli 5 (1/2, 1/2), Marco Morara 5 (1/2, 1/3), Jacopo Aglio 5 (1/4, 1/2), Daniel Ohenhen 4 (2/10, 0/0), Alessandro Alberti 3 (0/1, 0/0), Richard ygor Morina 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Vannini 0 (0/0, 0/0)