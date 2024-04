Basket, serie B: Jesi e Fabriano festeggiano i playoff promozione

General Contractor (3°) e Ristopro (5°) qualificate per la post-season. Incontreranno rispettivamente Piacenza e Gema Montecatini

Vince facile la General Contractor Jesi contro Padova al PalaTriccoli. 84-56 il punteggio finale. Gara mai in discussione, condotta fin dalle prime azioni dal quintetto guidato da coach Ghizzinardi. Vittoria che vale il terzo posto in classifica al termine della stagione regolare. Ai playoff, la squadra jesina se la vedrà con Piacenza, eventuale bella in casa.

Affermazione esterna a sorpresa della Ristopro Fabriano a San Vendemiano dopo un tempo supplementare (89-91), che di fatto regala il 3° posto ai “cugini” jesini. Centanni e compagni erano infatti già quinti senza possibilità di guadagnare posizioni. Ai playoff, con l’eventuale bella in trasferta, sfideranno la Gema Montecatini.

General Contractor Jesi – Pallacanestro Virtus Padova 84-56 (24-8, 21-13, 20-16, 19-19)

General Contractor Jesi: Edoardo Tiberti 19 (7/9, 0/1), Lorenzo Varaschin 18 (9/10, 0/0), Roberto Marulli 13 (4/7, 1/4), Daniele Merletto 11 (1/2, 3/4), Giulio Casagrande 9 (3/5, 1/4), Antonio Valentini 7 (3/5, 0/3), Santiago Bruno 5 (0/2, 1/1), Alessandro Nisi 2 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/2), Joshua Vita sadi 0 (0/1, 0/0), Tommaso Rossi 0 (0/0, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0)

Pallacanestro Virtus Padova: Lorenzo Molinaro 14 (6/12, 0/2), Federico Osellieri 12 (5/8, 0/0), Corrado Bianconi 9 (3/6, 1/5), Michele Antelli 7 (3/8, 0/1), Matteo Cagliani 7 (3/5, 0/5), Andrea Scanzi 5 (1/1, 1/4), Isacco Marchet 2 (1/2, 0/0), Giacomo Cecchinato 0 (0/1, 0/2), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Michele Ferrari 0 (0/0, 0/0)

Rucker San Vendemiano – Ristopro Fabriano 89-91 (21-23, 20-22, 17-18, 22-17, 9-11)

Rucker San Vendemiano: Tommaso Oxilia 19 (6/13, 0/0), Stefano Laudoni 18 (7/9, 0/3), Lorenzo Calbini 13 (2/2, 3/6), Kristaps Gluditis 12 (0/1, 3/6), Mauro Zacchigna 9 (0/2, 2/5), Alberto Chiumenti 8 (2/3, 0/0), Edoardo Di emidio 5 (1/2, 1/3), Enrico Vettori 5 (1/1, 1/2), Sebastiano Perin 0 (0/0, 0/1), Alberto Cacace 0 (0/0, 0/0), Elia Gobbo 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0)

Ristopro Fabriano: Nicolas manuel Stanic 23 (4/13, 4/8), Simone Centanni 17 (3/9, 3/5), Yannick Giombini 13 (6/6, 0/0), Alberto Bedin 12 (5/5, 0/0), Francesco Gnecchi 11 (3/4, 1/2), Vlatko Granic 10 (4/6, 0/1), Paolo Bandini 3 (0/0, 1/3), Patrizio Verri 2 (0/3, 0/6), Matteo Negri 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)