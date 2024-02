Basket, serie B: Jesi continua a volare, stop in trasferta per Fabriano

Vince ancora la General Contractor Jesi. Dopo la bella affermazione in trasferta di sabato scorso contro Bisceglie, gli uomini di coach Ghizzinardi battono anche Lumezzane fra le mura amiche del PalaTriccoli. Ottima prova corale, di nuovo, nonostante l’assenza di Marulli. Determinante ancora una volta Tiberti, vero e proprio trascinatore del gruppo.

General Contractor Jesi – LuxArm Lumezzane 78-53 (20-15, 14-12, 27-8, 17-18)

General Contractor Jesi: Edoardo Tiberti 22 (11/16, 0/1), Daniele Merletto 15 (0/1, 5/8), Tommaso Rossi 13 (2/2, 2/8), Antonio Valentini 9 (3/3, 1/4), Santiago Bruno 8 (1/2, 2/5), Giulio Casagrande 6 (2/4, 0/5), Lorenzo Varaschin 4 (2/8, 0/0), Emanuele Carnevale 1 (0/0, 0/0), Joshua Vita sadi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Edward Castillo soto 0 (0/0, 0/0), Roberto Marulli 0 (0/0, 0/0).

LuxArm Lumezzane: Kevin Ndzie 16 (8/12, 0/0), Manuel Di meco 14 (2/2, 2/3), Simone Vecerina 8 (3/8, 0/2), Stefano Spizzichini 6 (3/9, 0/1), Francesco Deminicis 3 (0/1, 1/2), Marcis Vitols 2 (1/3, 0/4), Daniele Mastrangelo 2 (1/4, 0/4), Tommaso Minoli 2 (1/2, 0/2), Leonardo Biancotto 0 (0/0, 0/0), Edoardo Maresca 0 (0/0, 0/0).

Sconfitta per la Ristopro Fabriano in casa della Virtus Imola. Secondo stop consecutivo in trasferta per i cartai dopo la gara persa ai supplementari dello scorso turno contro Faenza.

Virtus Imola – Ristopro Fabriano 85-82 (23-21, 24-21, 23-13, 15-27)

Virtus Imola: Marco Barattini 24 (2/4, 3/6), Dario Masciarelli 16 (1/3, 3/6), Gioacchino Chiappelli 12 (1/4, 2/3), Francesco Magagnoli 11 (1/3, 3/7), Jacopo Aglio 10 (2/2, 2/5), Daniel Ohenhen 8 (4/11, 0/0), Marco Morara 2 (1/1, 0/1), Richard ygor Morina 2 (1/2, 0/2), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Vannini 0 (0/0, 0/0).

Ristopro Fabriano: Simone Centanni 25 (5/9, 3/11), Yannick Giombini 14 (4/6, 1/1), Vlatko Granic 13 (4/5, 1/2), Matteo Negri 10 (1/7, 2/6), Nicolas manuel Stanic 7 (2/5, 1/5), Alberto Bedin 5 (2/6, 0/0), Paolo Bandini 4 (1/2, 0/2), Francesco Gnecchi 4 (2/2, 0/1), Samuel florent Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)