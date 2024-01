Basket, serie B: brilla Jesi contro la capolista Ruvo di Puglia. Fabriano corsara a Taranto

La General Contractor supera la prima della classe al PalaTriccoli. Ristopro vittoriosa in Puglia

Una bellissima General Contractor Jesi batte la capolista Ruvo di Puglia al termine di una partita combattutissima, decisa solo nelle azioni finali. 78-70 il risultato finale per il quintetto di coach Ghizzinardi che dimentica subito la sconfitta infrasettimanale a Mestre. Protagonisti della serata, Tiberti, Casagrande, Bruno e Rossi.

General Contractor Jesi – Tecnoswitch Ruvo di Puglia 78-70 (22-14, 21-22, 15-25, 20-9)

General Contractor Jesi: Giulio Casagrande 20 (6/7, 2/5), Edoardo Tiberti 18 (5/7, 2/2), Tommaso Rossi 14 (1/2, 4/9), Santiago Bruno 10 (1/4, 2/3), Daniele Merletto 5 (1/3, 0/4), Antonio Valentini 5 (1/1, 1/3), Lorenzo Varaschin 4 (2/4, 0/0), Roberto Marulli 2 (1/1, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Joshua Vita sadi 0 (0/0, 0/0)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 25 (3/5, 5/10), Mario jose Ghersetti 12 (2/3, 2/5), Gianmarco Leggio 11 (2/4, 2/5), Manuel Diomede 10 (2/3, 2/4), Giacomo Eliantonio 5 (0/0, 1/1), Andrea Traini 4 (0/3, 1/7), Lorenzo Galmarini 2 (0/4, 0/1), Luca Toniato 1 (0/1, 0/3), Lorenzo Deri 0 (0/3, 0/0), Marco Contento 0 (0/0, 0/0)

Vince anche la Ristopro Fabriano in Puglia sul campo della CJ Basket Taranto. 61-93 il punteggio. Gara controllata senza grosse difficoltà da Centanni e compagni, già vittoriosi mercoledi scorso in casa contro Bisceglie. Diciannove punti a testa per Negri e Giombini.